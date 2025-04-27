اتهامات متبادلة بين "بار" ونتنياهو بشأن اخفاقات 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

قالت القناة "7" العبرية، اليوم الأحد 27 إبريل 2025، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدّم للمحكمة العليا إفادة مضادة لإفادة رئيس الشاباك رونين بار بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.

نتنياهو قال في الإفادة: "بار كاذب، لم يقدم لي أي إنذارات مسبقة عن غزة قبل 7 أكتوبر".

وأضاف: "رونين بار يحاول التغطية على أكبر فشل استخباراتي في تاريخ (الدولة) – ونشر إفادة مليئة بالأكاذيب".

وتابع: "في ليلة 7 أكتوبر، لم يحذر رونين بار من اندلاع حرب، لم يوقظ رئيس الوزراء، ولا وزير الجيش، ولا فرق الطوارئ، ولم يأمر بإخلاء حفل نوفا" على حد قوله.

وأكمل نتنياهو: "الجمهور يرى الحقيقة، رونين بار فشل فشلًا ذريعًا تسبب في خسائر بشرية فادحة – ويحاول التهرب من المسؤولية عبر كومة من الأكاذيب التي تتحطم أمام الحقيقة الموثقة".

وفي المقابل وصفت المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالكاذب.