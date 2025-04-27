حماس تبحث مع وزير الخارجية التركي مستجدات جهود وقف الحرب على غزة

فلسطين اليوم

اجتمع وفد قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، مع وزير الخارجية التركي السيد هكان فيدان في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد 27 إبريل 2025، وفق بيان رسمي.

ووفق البيان، فقد أطلع درويش الوزير التركي على آخر مستجدات جهود وقف العدوان الصهيوني على شعبنا في قطاع غزة، ونتائج زيارة وفد الحركة إلى القاهرة.

وقال البيان: "تقوم الحركة بسلسلة من الزيارات واللقاءات السياسية لبحث الرؤية التي قدمتها للوسطاء للوصول إلى صفقة شاملة تحقق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والإغاثة والإعمار".

كما بحث اللقاء، وفق بيان حماس، التطورات الخطيرة للوضع الإنساني في غزة، مع استمرار الاحتلال الصهيوني في جريمة التجويع ومنع إدخال المساعدات الغذائية.

وقال البيان: "استمع الوفد للجهود التي تبذلها تركيا لإنهاء الحرب ضد القطاع وإغاثة الشعب الفلسطيني".

واتفق المجتمعون على استمرار الاتصال والتشاور خلال المرحلة القادمة والتحرك المتواصل في المستوى السياسي لإنهاء الحرب وإغاثة المواطنين.