7 شهداء من عائلة واحدة بقصف الاحتلال شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال، اليوم الأحد 27 إبريل 2025، إثر قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 مواطنين من عائلة البطش، من جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال الحربية عند مفترق السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ووفق مصادر عائلية فإن الشهداء هم: -

١- وسيم عبد الرحمن البطش.

٢- نمر عبد الرحمن البطش.

٣- فادي ناهل البطش.

٤- براء سعيد احمد البطش (طفل).

٥- عبد الكريم وسيم البطش (طفل).

٦- نائل عبد الكريم البطش (طفل).

٧- مالك ايمن البطش.