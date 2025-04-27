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7 شهداء من عائلة واحدة بقصف الاحتلال شرق مدينة غزة
استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال، اليوم الأحد 27 إبريل 2025، إثر قصف إسرائيلي شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد 7 مواطنين من عائلة البطش، من جراء استهدافهم من طائرات الاحتلال الحربية عند مفترق السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة.
ووفق مصادر عائلية فإن الشهداء هم: -
١- وسيم عبد الرحمن البطش.
٢- نمر عبد الرحمن البطش.
٣- فادي ناهل البطش.
٤- براء سعيد احمد البطش (طفل).
٥- عبد الكريم وسيم البطش (طفل).
٦- نائل عبد الكريم البطش (طفل).
٧- مالك ايمن البطش.