طائرات الاحتلال تقصف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت

فلسطين اليوم

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 27 إبريل 2025، مبنى في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأفادت مصادر لبنانية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف بناية بمنطقة الحدث داخل الضاحية الجنوبية في بيروت.

وادعى مسؤول "إسرائيلي: "في المبنى الذي تم تدميره في الضاحية قبل قليل، كان هناك سلاح نوعي تابع لحزب الله". وفق زعمه.

وسبق القصف ثلاث غارات دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكانت المنطقة المستهدفة قد شهدت حركة نزوح كثيفة من القاطنين فيها إثر تهديد جيش الاحتلال بقصف المبنى.