لواء احتياط يُعدد مخاطر توسيع العملية العسكرية في غزة على "إسرائيل"

فلسطين اليوم

قال اللواء احتياط يتسحاك بريك، اليوم الأحد 27 إبريل 2025: "إنه في حال قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الانتقال إلى هجوم قوي واستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط مرة أخرى وإرسالهم للقتال في قطاع غزة، سيتطور سيناريو كارثي كما أتوقع".

وأضاف اللواء بريك: "عشرات بالمئة من جنود الاحتياط لن يستجيبوا وسيعبرون عن رفضهم بالفعل، وكما لم ننجح في حسم المعركة مع حماس خلال السنة والنصف، لا يوجد الآن أي حل سحري يمكن للجيش تطبيقه".

وأشار إلى أن الوضع الآن أسوأ بكثير مما كان عليه في عهد رئيس الأركان هرتسي هاليفي، مضيفاً: "استنزاف في القوى البشرية، تراجع في المعنويات، استهلاك كبير في وسائل القتال، وجيش صغير يفتقر إلى قوات مهنية قادرة على تفكيك الأنفاق".

وتابع: "النتيجة المؤسفة ستكون: سنفقد الأمل في إنقاذ الأسرى وإعادتهم، سيتعرض المزيد من الجنود للاستهداف، وسيسقط عدد كبير جدًا من المدنيين الأبرياء في غزة قتلى وجرحى، وسنفقد بشكل نهائي دعم العالم".

وأكمل: "اقتصاد (إسرائيل) سيصل إلى حافة الهاوية، مئات الآلاف سيفقدون وظائفهم وستُفرض مقاطعات اقتصادية على "تل أبيب".

وزاد بالقول: "تماسكنا الاجتماعي سيواصل الانهيار في النهاية، لن نحسم أمر حماس، بل سنحسم أمر أنفسنا. الجيش الإسرائيلي سيُنظر إليه على أنه ضعيف وعارٍ أمام أنظار العالم بأسره، على حد قوله.