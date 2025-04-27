محاصرة عشرات المستوطنين.. حريق ضخم بين أريحا والقدس

فلسطين اليوم

قالت قناة كان العبرية، اليوم الأحد 27 أبريل 2025، أن حريقاً ضخماً اندلع في وادي القلط بين أريحا والقدس - وفق التقديرات، يوجد في المنطقة حوالي 500 متنزه من المستوطنين.

ووفقا للقناة، فرجال الإطفاء يبذلون جهوداً لإنقاذ المتنزهين، وقد أُطلقت طائرات إطفاء.

وحسب القناة، فالجيش الإسرائيلي يحرك كتيبة تابعة لقيادة الجبهة الداخلية للمساعدة في إنقاذ المتنزهين والمساهمة في إخماد الحريق.