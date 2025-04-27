أوكسفام: "إسرائيل" تستخدم أسوأ أنواع العقاب الجماعي بحق غزة

فلسطين اليوم

أكدت منسقة الشؤون الإنسانية بأوكسفام كليمونس لاجواردات اليوم الأحد 27 أبريل 2025، أن "إسرائيل" تستخدم أسوأ أنواع العقاب الجماعي بحق السكان في غزة.

وأفادت، أن "إسرائيل" تمنع دخول المساعدات لغزة، فيما لدى المؤسسة كميات من الوقود والغذاء عالقة على الحدود ولا تستطيع إدخالها.

ودعت المنسقة إلى وقف إطلاق النار، مؤكدةً على أنه لا يمكن استمرار الوضع الحالي في غزة وإلا سنشهد كارثة كبرى.

وقالت المنسقة :" بريطانيا مستمرة في بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" رغم علمها بكيفية استخدامها."