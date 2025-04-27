أوكسفام: "إسرائيل" تستخدم أسوأ أنواع العقاب الجماعي بحق غزة

الساعة 02:39 م|27 ابريل 2025
غزة
غزة

فلسطين اليوم

أكدت منسقة الشؤون الإنسانية بأوكسفام كليمونس لاجواردات اليوم الأحد 27 أبريل 2025، أن "إسرائيل" تستخدم أسوأ أنواع العقاب الجماعي بحق السكان في غزة.

وأفادت، أن  "إسرائيل" تمنع دخول المساعدات لغزة، فيما لدى المؤسسة  كميات من الوقود والغذاء عالقة على الحدود ولا تستطيع إدخالها.

ودعت المنسقة إلى وقف إطلاق النار، مؤكدةً على أنه لا يمكن استمرار الوضع الحالي في غزة وإلا سنشهد كارثة كبرى.
وقالت المنسقة :"  بريطانيا مستمرة في بيع الأسلحة لـ"إسرائيل" رغم علمها بكيفية استخدامها."

 