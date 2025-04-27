8 شهداء بينهم 3 أطفال وامرأة في قصف خيمة قرب حمد بخانيونس

فلسطين اليوم

ارتقى ظهر اليوم الأحد 27 أبريل 2025، 8 شهداء وأصيب آخرون، في قصف مسيرات إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة حمد شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووفق طواقم الدفاع المدني، فقد انتشلت 8 شهداء ومصابين في قصف من مسيرات إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين قرب مدينة حمد .

والشهداء هم:

رغد ايهاب محمد أبو عمرة

سندس إيهاب محمد أبو عمرة

محمد إيهاب محمد أبو عمرة

ميار إيهاب محمد أبو عمرة

أروى إيهاب محمد أبو عمرة

عبد الله إياد عبد الحميد عقل

دلال عبد الرحمن محمد أبو عمرة

إياد عبد الحميد عبد الفتاح عقل



فيما وصل عدد من الإصابات لمستشفى الكويت التخصصي الميداني جراء استهداف الطائرات الاسرائيلية لشقة سكنية خلف مسجد الشافعي غرب خانيونس.

كما قصفت مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.