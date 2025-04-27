صحيفة عبرية: مخطط لتوزيع المساعدات خلال أسبوعين

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة يسرائيل اليوم اليوم الأحد 27 أبريل 2025، أن المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي اتفق على مخطط جديد لتوزيع المساعدات على غزة بالتعاون مع شركات امريكية، سيتم تنفيذها «خلال 2-3 أسابيع» بعد التقديرات بأن الإمدادات «ستنفد قريباً».

ووفق الصحيفة، فيتضمن المخطط الانتقال من تجارة الجملة إلى البيع بالتجزئة، مع التوزيع على الأسر في المناطق الإنسانية الكبيرة.

وحسب الاتفاق، سيقوم العمال الأجانب فقط بتوزيع المساعدات الأمنية بحراسة من الجيش الإسرائيلي، مع تسجيل دقيق للمتلقين والكميات.

وأفادت الصحيفة، أن أهداف هذه الخطوة هي منع وصول الإمدادات إلى حماس، والقضاء على قدرتها على كسب المال وقطع مصدر دخل مهم لها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق كافة معابر قطاع غزة لليوم الـ55 على التوالي، تزامنا مع استمرار المجازر الدموية وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، وسط تحذيرات أممية كبيرة من وصول سكان قطاع غزة لمرحلة الجوع والفقر الشديد.