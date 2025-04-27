غزة: 51 شهيداً يرفع عدد ضحايا العدوان إلى 52,243 شهيدا

فلسطين اليوم

وصل مستشفيات قطاع غزة اليوم الأحد 27 أبريل 2025، 51 شهيدًا (منهم 11 شهيد انتشال)، و115 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

ووفق التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأكدت الصحة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52,243 شهيدًا و117,639 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.



وقد تم إضافة عدد 697 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.



فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 (2,151 شهيدًا، 5,598 إصابة).