الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ91 على التوالي، ولليوم الـ78 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ميداني مستمر.

وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم، عددا من المنازل في ضاحية ذنابة شرق المدينة ومنها لمعتقلين في سجون الاحتلال، وأجرت عملية تفتيش واسعة فيها وتخريب محتوياتها واخضاع سكانها للاستجواب والتهديد".

وأضافت المصادر: "أصوات إطلاق نار كثيف سمع في مناطق مختلفة من المدينة تحديدا في محيط مخيم نور شمس وضاحية اكتابا، مترافقا مع تحركات مكثفة لفرق المشاة في المنطقة المذكورة، مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع".

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية من الآليات وفرق المشاة، إلى المدينة ومخيميها وضواحيها، يتخللها إطلاق كثيف للرصاص الحي والقنابل الصوتية، وسط مداهمتها للمنازل والمحال التجارية وتفتيشها، وتخريب محتوياتها وإخضاع من يتواجد فيها للاستجواب والاعتقال.

كما نصبت قوات الاحتلال الحواجز في شوارع المدينة الرئيسية وأحيائها وعرقلة حركة المواطنين ومركباتهم، وأخضعتها للتفتيش والتدقيق والاستجواب الميداني.

وفي السياق، يشهد مخيما طولكرم ونور شمس، انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال وسط إطلاقها للأعيرة النارية وقنابل الصوت مع سماع دوي انفجارات بين الفينة والأخرى، تزامنا مع حصارها المشدد عليهما وأغلاق مداخلهما بالسواتر الترابية، وما يرافقه من مداهمات للمنازل وتخريبها، وإجبار من بقي من السكان على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح.

ويواصل الاحتلال الاستيلاء على منازل ومبان سكنية في شارع نابلس والحي الشمالي المحاذي له، وتحويلها لثكنات عسكرية بعد اجبار سكانه على إخلائها قسرا، مع تمركز آلياتها وجرافاتها في محيطها.

جدير ذكره أنه أسفر العدوان الإسرائيلي وتصعيده المتواصل على مدينة طولكرم ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات.