غرفة تجارة غزة: إغلاق المعابر خلف تداعيات كارثية غير مسبوقة

فلسطين اليوم

أكدت غرفة تجارة وصناعة غزة، اليوم الأحد 27-4-2025، أن إغلاق المعابر خلف تداعيات كارثية وغير مسبوقة على جميع مناحي الحياة في القطاع.

وقالت الغرفة في تصريحات لها: إغلاق المعابر تسبب في ارتفاع جنوني لأسعار السلع الغذائية وصل إلى أكثر من 500 %".

وأضافت: "سكان القطاع لجأوا إلى مياه غير صالحة للشرب بسبب عدم توفر مياه نقية بسبب إغلاق المعابر".

وتابعت غرفة تجارة وصناعة غزة: "إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات تجويع متعمد يستخدم سلاحا ضد الفلسطينيين".

وأردفت بقولها: مستويات الفقر في القطاع وصلت إلى أكثر من 90 %".

وكانت أكدت هيئة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد 27-4-2025، مقتل ألف طفل خلال أسبوع من استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الأونروا في تصريحات لها: "نشهد تصاعدا كبيرا للشهداء والجرحى المدنيين بشكل غير مسبوق في قطاع غزة".

وأضافت: "لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس والأوضاع تنهار بصورة دراماتيكية، مبينةً أنه لم يبق لديها في المخازن ما توزعه من مساعدات غذائية لأهالي قطاع غزة".

وتابعت الأونروا: "الأيام المقبلة ستحمل مخاطر فظيعة جراء انعدام المساعدات الغذائية".

وأردفت: "سجلنا عودة لأمراض معدية والفيروس الكبدي ومضاعفات لمرضى السرطان والمرضى المزمنين".

ولفتت إلى أن هناك انهيار تام للأوضاع المعيشية ومجاعة ستضرب القطاع في الأيام المقبلة.

جدير ذكره أنه تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق كافة معابر قطاع غزة لليوم الـ55 على التوالي، تزامنا مع استمرار المجازر الدموية وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.