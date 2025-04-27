الأونروا: المجاعة ستضرب القطاع في الأيام المقبلة

فلسطين اليوم

أكدت هيئة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد 27-4-2025، مقتل ألف طفل خلال أسبوع من استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الأونروا في تصريحات لها: "نشهد تصاعدا كبيرا للشهداء والجرحى المدنيين بشكل غير مسبوق في قطاع غزة".

وأضافت: "لم تدخل أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ 2 مارس والأوضاع تنهار بصورة دراماتيكية، مبينةً أنه لم يبق لديها في المخازن ما توزعه من مساعدات غذائية لأهالي قطاع غزة".

وتابعت الأونروا: "الأيام المقبلة ستحمل مخاطر فظيعة جراء انعدام المساعدات الغذائية"، مؤكداً "أن هناك انهيار تام للأوضاع المعيشية ومجاعة ستضرب القطاع في الأيام المقبلة".

وأردفت: "سجلنا عودة لأمراض معدية والفيروس الكبدي ومضاعفات لمرضى السرطان والمرضى المزمنين".

وكان أكد رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، جوناثان ويتال، اليوم الأحد، نفاذ الإمدادات وتقلص قدرة منظمات الإغاثة على العمل في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية في محافظات قطاع غزة.

وقال ويتال في تصريح له: "أن الوكالات الإنسانية تواصل محاولة العمل أينما استطاعت لتلبية احتياجات المواطنين".

وشدد على "أن السكان في القطاع يتعرضون للاختناق ويعيشون معاناة لا نهاية لها مع استمرار الإغلاق الكامل منذ ما يقرب من شهرين".

جدير ذكره أنه تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق كافة معابر قطاع غزة لليوم الـ55 على التوالي، تزامنا مع استمرار المجازر الدموية وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.