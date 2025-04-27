كشف تفاصيل جديدة حول أحداث 7 أكتوبر في "زيكيم"

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 27-4-2025، عن أحداث السابع من أكتوبر في قاعدة "زيكيم" بغلاف غزة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج تحقيقاته في أحداث 7 أكتوبر بقاعدة تدريب عسكري في زيكيم، كاشفاً عن مقتل 5 قادة وحدات وجندي في قاعدة زيكيم خلال هجوم 7 أكتوبر".

وأضافت الصحيفة: "التعزيزات لم تصل إلى قاعدة زيكيم يوم 7 أكتوبر إلا بعد ساعات من اقتحامها". على حد قولها.

وتابعت الصحيفة: "المسلحون الفلسطينيون استخدموا سيارة للواء غولاني في زيكيم بعد هروب جنود منها". وفق قولها.