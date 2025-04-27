تظاهرة في برلين للمطالبة بوقف الإبادة بغزة

فلسطين اليوم

تظاهر المئات في العاصمة الألمانية برلين، مساء أمس السبت، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مطالبين بوقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وبحسب مصادر صحفية: "اجتمع مئات المحتجين في ميدان بريتشيدبلاتز، رافعين لافتات، كتبت عليها عبارات من قبيل: "جريمة فلسطين الوحيدة هي وجودها"، و"غزة تموت" و"أوقفوا العدوان على الضفة الغربية".

كما ردد المتظاهرون هتافات، "الحرية لفلسطين" و"إسرائيل إرهابية" و"إسرائيل قاتلة أطفال" و"افتحوا أعينكم فأطفال غزة يموتون".