شهيد باستهداف طائرات الاحتلال جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استُشهد مواطن، اليوم الأحد 27-4-2025، جراء استهدافه بمسيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وقالت مصادر صحفية: "مسيرة للاحتلال استهدفت مزرعة بين حلتا ووادي خنسا ما أدى إلى ارتقاء شهيد".

جدير ذكره أنه منذ الـ27 من نوفمبر الماضي يواصل جيش الاحتلال خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان عبر عمليات الاستهداف الجوية سواء بالطيران الحربي أو الاستطلاع، بالإضافة لإطلاق النار والقصف المدفعي للقرى الحدودية هناك.