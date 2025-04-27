3 شهداء ومصابون بقصف الاحتلال شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

استُشهدت 3 مواطنين وأُصيب آخرون، اليوم الأحد 27-4-2025، بقصف الاحتلال حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية: "3 شهداء جراء قصف للاحتلال استهدف منطقة وادي العرايس في الشجاعية شرقي مدينة غزة".

كما أصيب عدد من المواطنين بقصف إسرائيلي على شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 27-4-2025، حربه على قطاع غزة موقعاً شهداء وجرحى في عدة استهدافات بمناطق متفرقة من القطاع.

وقالت مصادر محلية: "استشهاد الصياد مصطفى حجازي صالح اللحام وإصابة آخر برصاص زوارق حربية إسرائيلية في بحر مدينة خان يونس".

كما استُشهد طفل في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين في مواصي مدينة خانيونس.

وأضافت المصادر ذاتها: "استشهاد الطفل عاهد محمد صباح متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخانيونس فجر اليوم".

كما تم استشهاد الفتى يوسف فهمي جمعة قديح (17 عامًا) إثر قصف إسرائيلي على بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.