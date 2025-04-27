الجهاد تقدم التعزية والمواساة لإيران إثر الانفجار الأليم

فلسطين اليوم

توجهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد 27-4-2025، بأصدق مشاعر التضامن والمواساة مع إخواننا في الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادةً وشعباً، إثر الانفجار الأليم الذي وقع أمس السبت في مرفأ الشهيد رجائي في بندر عباس.

وقالت الحركة في تصريح صحفي: "نتقدم من قيادة الشعب الإيراني ومن أسر الشهداء بالتعزية الحارة، راجين من الله عز وجل أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

وتابعت الجهاد الإسلامي: "نعرب عن ثقتنا بأنَّ إيران، بقيادتها الحكيمة وشعبها الصامد، قادرة على تجاوز هذه المحنة بإذن الله".

نص التصريح:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تتوجه حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بأصدق مشاعر التضامن والمواساة مع إخواننا في الجمهورية الإسلامية في إيران، قيادةً وشعباً، إثر الانفجار الأليم الذي وقع أمس السبت في مرفأ الشهيد رجائي في بندر عباس، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

ونتقدم من قيادة الشعب الإيراني ومن أسر الشهداء بالتعزية الحارة، راجين من الله عز وجل أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

كما ونعرب عن ثقتنا بأنَّ إيران، بقيادتها الحكيمة وشعبها الصامد، قادرة على تجاوز هذه المحنة بإذن الله.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأحد 29 شوال 1446 هجرية، 27 أبريل 2025 م.