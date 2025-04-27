يديعوت: الحرب بغزة لا تتقدم نحو الحسم!

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 27-4-2025، عن أن الحرب في غزة لا تتقدم نحو الحسم في ظل ارتفاع أعداد الجرحى والقتلى في جيش الاحتلال.

وقال يوسي يهوشع من صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: في هذه الأثناء، يحدث أسوأ ما يمكن: الحرب لا تتقدم نحو الحسم، هناك ارتفاع في إصابات الجيش الإسرائيلي، وحماس تتشدد في مواقفها". بحسب قوله.

وأضاف يهوشع: "رغم الضربات القوية التي تلقتها، لا تزال حماس تحتفظ بقدراتها في إطلاق الصواريخ المضادة للدروع، زرع العبوات، الكمائن، وإطلاق الصواريخ. كذلك، قدراتها القيادية والعملياتية بقيت بمستوى معين". على حد قوله.

وكانت كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن الموعد الذي سيوسع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق القتال في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله: الجيش سيوسع نطاق القتال إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات خلال أسبوعين". على حد قولها.

وأَضافت يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي رفيع: "توسيع نطاق القتال سيتضمن تعبئة واسعة لقوات الاحتياط". وفق قولها.