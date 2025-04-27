برشلونة يتوج بلقب بطل كأس إسبانيا

فلسطين اليوم

توج فريق برشلونة بلقب بطل كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، الليلة، عقب فوزه على غريمه ريال مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، في النهائي الذي جمعهما، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وكان قد افتتح الفريق الكتالوني التسجيل عبر نجمه بيدري بعد مرور 28 دقيقة من انطلاق صفارة البداية، قبل أن يرد ريال مدريد بهدفين متتاليين عبر الثنائي الفرنسي كيليان مبابي، وأوريلين تشواميني، في الدقيقتين (70، 77) على الترتيب.

ومن جانبه، أنقذ المهاجم فيران توريس فريق برشلونة من الهزيمة في الوقت القاتل في الدقيقة 84 من الوقت الأصلي للقاء الذي انتهى بالتعادل.

وبدوره، اقتنص المدافع الفرنسي جيوليس كونده هدف الفوز "الذهبي" للفريق الكتالوني في الدقيقة 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة التي جرت على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

وبهذا رفع فريق برشلونة كأس ملك إسبانيا للمرة الثانية والثلاثين في التاريخ، معززا بذلك رقمه القياسي، مبتعدا بفارق 8 ألقاب عن وصيفه أتلتيك بيلباو، فيما حل ريال مدريد بالمركز الثالث برصيد 20 لقبا، يليه جاره أتلتيكو مدريد برصيد 10 ألقاب.