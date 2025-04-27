18 قتيلاً و800 جريح بانفجار الميناء بإيران

فلسطين اليوم

ارتفعت حصيلة الانفجار الضخم، أمس السبت، بميناء الشهيد رجائي في جنوب إيران، إلى 18 قتيلا على الأقل، وإصابة 800 بجروح، في حصيلة جديدة.

وقال التلفزيون الإيراني: "تمت السيطرة على الحريق، لكن لم يخمد بعد"، فيما يتصاعد دخان كثيف أسود من ورائه".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، صرح المتحدث باسم منظمة إدارة الأزمات، أن "سبب الانفجار كان التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية داخل الحاويات".

ووقع الانفجار يوم أمس في إحدى الحاويات بالميناء دون معرفة الأسباب، ما أحدث خسائر مادية بإحدى مباني الميناء.