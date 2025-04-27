هل سيتم إدخال المساعدات لقطاع غزة؟

فلسطين اليوم

كشفت مصادر عبرية، اليوم الأحد 27-4-2025، أن هناك نقاش جدي لدى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية لإدخال المساعدات لقطاع غزة.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن الوزير زئيف إلكين قوله بشأن المساعدات الإنسانية لغزة: "من الواضح أنه سيأتي وقت قد نحتاج فيه إلى إدخال طعام وماء". على حد قوله.

وأضاف إلكين: "لا داعي لفرض أي شيء على أيال زمير، تم الاتفاق معه على نموذج واضح أُقرّ في الكابينت، وأساسه أن حماس لن يكون لها أي صلة بالمساعدات". بحسب قوله.

جدير ذكره أنه تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق كافة معابر قطاع غزة لليوم الـ55 على التوالي، تزامنا مع استمرار المجازر الدموية وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر لعام 2023.