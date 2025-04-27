اليمن: استهدفنا قاعدة "نيفاتيم" الجوية بصاروخ فرط صوتي

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الأحد 27-4-2025، أن قوتها الصاروخية استهدفتْ قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةَ في منطقةِ النقبِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها: "سنواصلُ تطويرَ قدراتِنا العسكريةِ بما يلبي تطوراتِ المرحلةِ ويكسرُ عنجهيةَ العدوانِ الأمريكيِّ وغرورَهُ".

وأضافت: "مستمرون في عملياتِنا العسكريةِ المساندةِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاعِ غزةَ، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها".

نص البيان:

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

قال تعالى: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ یَنصُرۡكُمۡ وَیُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ } صدقَ اللهُ العظيمُ

انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، ورفضاً لجريمةِ الإبادةِ الجماعيةِ التي ينفذُها العدوُّ الصهيونيُّ بحقِّ إخوانِنا قطاعِ غزة..

نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً استهدفتْ قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةَ في منطقةِ النقبِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ، وقد حققتِ العمليةُ هدفَها بنجاحٍ بفضل الله.

تؤكدُ القواتِ المسلحةُ اليمنيةُ أنَّها ستواصلُ متوكلةً على اللهِ ومستعينةً به تطويرَ قدراتِها العسكريةِ بما يلبي تطوراتِ المرحلةِ ويكسرُ عنجهيةَ العدوانِ الأمريكيِّ وغرورَهُ وأنَّها مستمرةٌ في عملياتِها العسكريةِ المساندةِ للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ في قطاعِ غزةَ، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ، ورفعِ الحصارِ عنها.

واللهُ حسبُنا ونعمَ الوكيل، نعمَ المولى ونعمَ النصير

عاشَ اليمنُ حراً عزيزاً مستقلاً

والنصرُ لليمنِ ولكلِّ أحرارِ الأمة

صنعاء 29 من شوال 1446للهجرة

الموافق للـ 27 أبريل 2025م

صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية