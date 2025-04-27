جيش الاحتلال يكشف عن موعد توسيع القتال بغزة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 27-4-2025، عن الموعد الذي سيوسع فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي نطاق القتال في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي رفيع قوله: الجيش سيوسع نطاق القتال إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات خلال أسبوعين". على حد قولها.

وأَضافت يسرائيل هيوم عن مصدر إسرائيلي رفيع: "توسيع نطاق القتال سيتضمن تعبئة واسعة لقوات الاحتياط". وفق قولها.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حربه على قطاع غزة موقعاً شهداء وجرحى في عدة استهدافات بمناطق متفرقة من القطاع.

وقالت مصادر محلية: "استشهاد الصياد مصطفى حجازي صالح اللحام وإصابة آخر برصاص زوارق حربية إسرائيلية في بحر مدينة خان يونس".

كما استُشهد طفل في استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين في مواصي مدينة خانيونس.

وأضافت المصادر ذاتها: "استشهاد الطفل عاهد محمد صباح متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي بخانيونس فجر اليوم".

كما تم استشهاد الفتى يوسف فهمي جمعة قديح (17 عامًا) إثر قصف إسرائيلي على بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.