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إطلاق صاروخ من اليمن تجاه كيان الاحتلال
زعمت مصادر عبرية، فجر اليوم الأحد 27-4-2025، إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه شرق كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تفعيل صفارات الإنذار في عدد من مناطق بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن".
ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "أوامر صدرت للمواطنين في بلدات بمناطق البحر الميت ووادي عربا بالتزام الملاجئ لـ10 دقائق".
وزعم جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه منطقة البحر الميت في فلسطين المحتلة.