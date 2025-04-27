إطلاق صاروخ من اليمن تجاه كيان الاحتلال

فلسطين اليوم

زعمت مصادر عبرية، فجر اليوم الأحد 27-4-2025، إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه شرق كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "تفعيل صفارات الإنذار في عدد من مناطق بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن".

ومن جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية: "أوامر صدرت للمواطنين في بلدات بمناطق البحر الميت ووادي عربا بالتزام الملاجئ لـ10 دقائق".

وزعم جيش الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه منطقة البحر الميت في فلسطين المحتلة.