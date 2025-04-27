نقص المقاتلين في جيش الاحتلال يدفع لتمديد خدمة الاحتياط

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 27-4-2025، عن أن نقص عدد المقاتلين في جيش الاحتلال سيدفع الأخير لتمديد خدمة الاحتياط.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: نقص عدد المقاتلين بسبب تواصل حرب غزة دفع الجيش إلى تمديد مدة خدمة الاحتياط".

ويواصل جيش الاحتلال حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ما أسفر عن أكثر من 160 ألف شهيد وجريح.

وكانت أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أمس السبت، أن "الضغط العسكري يقتل أسرانا في غزة".

وقالت العائلات في تصريح لها: "كل المستوطنين يريد إتمام صفقة وتحرير جميع الأسرى بينما نتنياهو يسعى لصفقة جزئية انتقائية". بحسب قولها.

وأضافت: "يجب تشكل لجنة تحقيق إسرائيلية مستقلة، وإنهاء الحرب أصبح مطلب أغلبية المستوطنين". وفق قولها.