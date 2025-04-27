الطقس: أجواء معتدلة اليوم الأحد

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد 27-4-2025، أن يكون الجو غائما جزئيا الى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً الاثنين: غائما جزئيا الى صاف، معتدلاً في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، الرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.