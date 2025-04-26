إصابتان في هجوم للمستوطنين على بلدة كوبر شمال رام الله

فلسطين اليوم

أصيب مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم السبت، جراء اعتداء نفذه مستوطنون على منازل المواطنين في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وسط تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية أن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجموا منازل المواطنين في البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي تجاهها، قبل أن يقتحموا منزل المواطن بسام عامرية، حيث اعتدوا بالضرب المبرح على نجليه عدنان ومحمد، ما أسفر عن إصابتهما بجروح ورضوض متفاوتة.

وبحسب المصادر ذاتها، لم يكتف المستوطنون بالاعتداء، بل أقدموا على اختطاف الشابين عدنان ومحمد عامرية، حيث تعرضا لاعتداء وحشي وتنكيل خلال عملية الاختطاف. وأطلق المستوطنون لاحقاً سراح الشاب عدنان، في حين لا يزال مصير شقيقه محمد مجهولاً حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

ويأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة متواصلة من اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل تزايد التوترات بالضفة الغربية واستمرار الاعتداءات تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.