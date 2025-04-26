عائلات أسرى إسرائيليين: الضغط العسكري بغزة يقتل أبناءنا!

فلسطين اليوم

أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم السبت 26-4-2025، أن "الضغط العسكري يقتل أسرانا في غزة".

وقالت العائلات في تصريح لها: "كل المستوطنين يريد إتمام صفقة وتحرير جميع الأسرى بينما نتنياهو يسعى لصفقة جزئية انتقائية". بحسب قولها.

وأضافت: "يجب تشكل لجنة تحقيق إسرائيلية مستقلة، وإنهاء الحرب أصبح مطلب أغلبية المستوطنين". وفق قولها.

وكان أكد قيادي في المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت 26-4-2025، أن حركة حماس قدمت رؤية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وقال قيادي بالمقاومة للميادين: الرؤية تشمل الاتفاق على صفقة تبادل شاملة للأسرى بين الطرفين رزمة واحدة".

وأضاف: الرزمة الواحدة تشمل وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من كل القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار".

وتابع القيادي: حماس مستعدة لوقف إطلاق نار طويل لمدة 5 سنوات بضمانات إقليمية ودولية".

وأوضح أنه فور الاتفاق على الإطار تعود الأوضاع إلى ما قبل 2 آذار/مارس الماضي، مبيناً أنه فور الاتفاق تتوقف العمليات العسكرية وينسحب الاحتلال وتدخل المساعدات وفق البروتوكول الإنساني.