سريع: استهدفنا هدفين حيويين في يافا وعسقلان بطائرات مسيرة

فلسطين اليوم

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم السبت 26-4-2025، أنه تم تنفيذ عمليتين عسكريتين متزامنتين بطائرتين مسيّرتين على هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان المحتلتين".

وقال سريع في بيان له: "العمليتان على الأراضي المحتلة تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه".

وأضاف: "نفذنا عملية عسكرية مشتركة استهدفت القطع الحربية المعادية وعلى رأسها حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" شمال البحر الأحمر".

وأردف سريع: "العملية العسكرية المشتركة نفذها سلاح الجو المسير والقوات البحرية بعدد من الطائرات المسيرة".

وأوضح أن العملية المشتركة تأتي في إطار الرد على العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا بشكل يومي".

وقال سريع: "مستمرون بعون الله في تنفيذ عملياتنا العسكرية إلى عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة بوتيرة متصاعدة".

وأضاف: "لن تتوقف عملياتنا إلى عمق كيان العدو الصهيوني مهما كان حجم العدوان الأمريكي على بلدنا، مبينا ً"سنواجه التصعيد الأمريكي بتصعيد مماثل".

وختم سريع: "عملياتنا العسكرية ستستمر في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".