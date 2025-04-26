كشف تفاصيل جديدة حول اتفاق وقف إطلاق نار شامل بغزة

فلسطين اليوم

أكد قيادي في المقاومة الفلسطينية، اليوم السبت 26-4-2025، أن حركة حماس قدمت رؤية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وقال قيادي بالمقاومة للميادين: الرؤية تشمل الاتفاق على صفقة تبادل شاملة للأسرى بين الطرفين رزمة واحدة".

وأضاف: الرزمة الواحدة تشمل وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من كل القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار".

وتابع القيادي: حماس مستعدة لوقف إطلاق نار طويل لمدة 5 سنوات بضمانات إقليمية ودولية".

وأوضح أنه فور الاتفاق على الإطار تعود الأوضاع إلى ما قبل 2 آذار/مارس الماضي، مبيناً أنه فور الاتفاق تتوقف العمليات العسكرية وينسحب الاحتلال وتدخل المساعدات وفق البروتوكول الإنساني.

وقال القيادي في المقاومة: رؤية حماس تشمل تشكيل لجنة محلية من مستقلين تكنوقراط لإدارة غزة بكامل الصلاحيات والمهام".

وكانت قالت حركة حماس: "إن وفداً قيادياً من الحركة برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي لحركة حماس وباقي أعضاء المجلس، خالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، ونزار عوض الله وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة".

وأضافت الحركة في خبر صحفي: "إن الوفد بدأ قبل قليل لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية حركة حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار".

وسيبحث الوفد وفق خبر الحركة، تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع لشعبنا في غزة وضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وتزويد القطاع باحتياجاته من الغذاء والدواء.