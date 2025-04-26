مستوطنون يقطعون خطوط مياه شمال أريحا

فلسطين اليوم

قطعت مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم السبت 26-4-2025، خطوط مياه ممتدة من نبع العوجا، وتوصل المياه إلى بيوت المواطنين في تجمع العوجا شمال مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة حسن مليحات: "إن مستوطنين نفذوا جولات استفزازية بسياراتهم بين منازل المواطنين، ومن ثم قطعوا أنابيب المياه الممتدة من نبع العوجا والتي تغذي منازل المواطنين بمياه الشرب".

وأضاف مليحات: "هذه الاعتداءات تأتي في سياق محاولات تهجير المواطنين قسرا من أراضيهم، ضمن سياسة تصعيد ممنهجة تستهدف تفريغ الأغوار الفلسطينية من سكانها الأصليين".