فلسطين اليوم

استُشهد 4 مواطنين وأُصيب عدد آخر، اليوم السبت 26-4-2025، بقصف طائرات الاحتلال لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "وصول 4 شهداء وإصابات لمستشفى شهداء الأقصى باستهداف طائرات الاستطلاع لمقهى "زيتونة" قرب دوار أبو سمرة بدير البلح".

وكانت أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت 26 إبريل 2025، عن إحصائية الشهداء الذين ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأفادت المصادر في تصريح صحفي، بأن 18 مواطناً ارتقوا في غارات شنها الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 13 منهم في مدينة غزة.

يتبع..