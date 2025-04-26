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القسام: استهدفنا قوة خاصة شرق غزة وأوقعنا قتلى بصفوفها
أكدت كتائب القسام، اليوم السبت 26-4-2025، أنها تمكنت من استهداف قوة "إسرائيلية" بحي الشجاعية شرق وغزة وإيقاع قتلى في صفوفها.
وقالت كتائب القسام في تصريح لها: تمكن مجاهدو القسام اليوم السبت من استهداف قوة صهيونية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بعدد من قذائف الـ"RBG" و"الياسين 105" والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".