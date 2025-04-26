إحصائيات مهمة حول الإبادة الجماعية للاحتلال بغزة

فلسطين اليوم

نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم السبت 26-4-2025، إحصائيات مهمة حول الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في قطاع غزة:

وقال المكتب في تصريحات له: "قتل الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 90 شهيداً يومياً ممن وصلوا إلى المستشفيات منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة".

وأضاف: "قتل الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 32 طفلاً شهيداً يومياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة".

وتابع الإعلامي الحكومي: "قتل الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 22 امرأة شهيدة يومياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة".

وأوضح أنه أخفى الاحتلال "الإسرائيلي" قسرياً ما يعادل 20 فلسطينياً مفقوداً يومياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة.

وتابع المكتب: "أصاب الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 207 فلسطينيين يومياً منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة".

وأردف: "أباد الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 4 عائلات فلسطينية يومياً (بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة".

كما قال المكتب الإعلامي: "أباد الاحتلال "الإسرائيلي" ما يعادل 9 عائلات فلسطينية يومياً (لم يتبقَّ منها سوى فرد واحد فقط) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غزة."