ماذا علق رافينيا على عرض الهلال السعودي؟

فلسطين اليوم

علق الجناح البرازيلي رافينيا على العرض السعودي الذي تواردت تقارير بشأنه مؤخرا، مؤكدا أنه فوجئ بالأرقام الهائلة التي تضمنها، وكان من الممكن أن يقبل به لو جاء في توقيت مختلف.

وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها: "إن النادي السعودي يستهدف ضم نجم برشلونة قبل بطولة كأس العالم للأندية المقررة في يونيو المقبل مقدمة عقدا يمتد لـ4 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار وسيحصل على 50 مليون دولار سنويا".

ومن ناحيته، قال رافينيا في تصريحات إعلامية عن العرض الذي تلقاه للانتقال إلى الدوري السعودي: "شخص أرسل لي خبر العرض من السعودية وبصراحة فاجأني كثيرا لأنها أرقام مرتفعة جدا جدا".

وأضاف: "بصراحة لو كان هذا العرض قد وصلني العام الماضي أعتقد أنني كنت سأذهب لأنني في ذلك الوقت كنت منهارا بعض الشيء نفسيا وكان هذا العرض سيحل كل شيء في حياتي وحياة زوجتي وعائلتي كان مبلغا كفيلا بأن يغير حياتنا بالكامل".

وتابع رافينيا: "لكن كنت أفكر أن لدي الكثير لأقدمه هنا في أوروبا ما زال لدي الكثير لأقدمه لهذا النادي وكانت لا تزال لدي فرصة كبيرة للاستمرار في تمثيل المنتخب وهذا ما دفعني إلى أن أغلق أذني قليلا أمام المال، وأفتح عقلي أكثر نحو أحلامي".

جدير ذكره أنه يقدم رافينيا أفضل مواسمه منذ انطلاق مسيرته الاحترافية ما دفع إدارة برشلونة للتحرك مبكرا لتجديد عقده رغم أن عقده الحالي يمتد حتى يونيو 2027.