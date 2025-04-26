إصابة 516 شخصاً بانفجار هائل بإيران

فلسطين اليوم

أُصيب أكثر من 400 شخص في إيران، اليوم السبت 26-4-2025، جراء انفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس.

وقال المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية: "ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من 400 جراء الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس"

وكان أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم السبت بوقوع "انفجار هائل" وحريق في ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس على بُعد أكثر من ألف كيلومتر جنوب العاصمة طهران.

ونقل التلفزيون عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة في محافظة هرمزغان قوله: "إن الانفجار وقع في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي، وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران".

ومن جانبها، أكدت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار لم يؤثر على منشآت الطاقة.

وكانت شدة الانفجار كبيرة لدرجة أنها أدت إلى تدمير بعض المباني والسيارات القريبة من مكان الحادث، في وقت لم تتوفر فيه معلومات دقيقة حتى الآن عن السبب المحتمل للانفجار.

هذا وأعلنت الشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية في بيان، عقب انتشار أنباء عن انفجار وحريق في منطقة ميناء الشهيد رجائي، أن الانفجار لا علاقة له بالمصافي أو خزانات الوقود أو مجمع التوزيع أو خطوط أنابيب النفط المتعلقة بالشركة في تلك المنطقة وأن المرافق الواقعة في منطقة بندر عباس تعمل حالياً دون انقطاع.