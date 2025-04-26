نائبان بريطانيان: تعرضنا لتحقيق "إسرائيلي" خلال زيارتنا فلسطين

فلسطين اليوم

أكد نائبان بريطانيان، اليوم السبت 26-4-2025، تعرضهما للتحقيق على يد جيش الاحتلال خلال زيارتهما فلسطين مؤخراً.

قال النائبان شوكت آدم وأندرو جورج: "تعرضنا للتحقيق ومضايقات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارتنا الأسبوع الماضي إلى دولة فلسطين المحتلة".

وأضافا: "تعرضنا لمضايقات وتحقيقات، موضحين مدى القيود والممارسات التمييزية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين".