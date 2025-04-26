أسعار العملات
دولار أمريكي3.62
يورو4.13
جنيه مصري0.07
دينار أردني5.11
جنيه إسترليني4.82
نائبان بريطانيان: تعرضنا لتحقيق "إسرائيلي" خلال زيارتنا فلسطين
أكد نائبان بريطانيان، اليوم السبت 26-4-2025، تعرضهما للتحقيق على يد جيش الاحتلال خلال زيارتهما فلسطين مؤخراً.
قال النائبان شوكت آدم وأندرو جورج: "تعرضنا للتحقيق ومضايقات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال زيارتنا الأسبوع الماضي إلى دولة فلسطين المحتلة".
وأضافا: "تعرضنا لمضايقات وتحقيقات، موضحين مدى القيود والممارسات التمييزية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين".