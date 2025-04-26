الإدارة الأمريكية ترفع الحصانة عن "الأونروا"

فلسطين اليوم

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، رفع الحصانة عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولا تعتبرها جزءا من الأمم المتحدة بما يسمح بمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية.

وجاء ذلك في وثيقة قانونية قدمتها وزارة العدل الأميركية للمحكمة الاتحادية في نيويورك يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار قضية خطيرة ضد الأونروا تتهمها بالتغطية على موظفين شاركوا في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتطلب تعويضات مالية باهظة.

وبحسب مصادر، يعكس هذا التحول موقف الإدارة الأمريكية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة في ظل الاتهامات الإسرائيلية المتكررة للأونروا.

جدير ذكره أنه منذ ولايته الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأميركية 2017، يعمل الرئيس دونالد ترامب على محاربة الأونروا ووقف تمويلها، بهدف تصفية قضية اللاجئين.