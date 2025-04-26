3 شهداء بقصف الاحتلال مواصي خانيونس

فلسطين اليوم

استُشهد 3 مواطنين، اليوم السبت 26-4-2025، بقصف طائرات الاحتلال المسيرة على منطقة مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "3 شهداء في قصف لمسيرة إسرائيلية استهدف فلسطينيين بمنطقة مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة".

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت 26 إبريل 2025، عن إحصائية الشهداء الذين ارتقوا إثر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأفادت المصادر في تصريح صحفي، بأن 18 مواطناً ارتقوا في غارات شنها الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم 13 منهم في مدينة غزة.

- ⁠3 شهداء وعدد من الإصابات جراء قصف استهدف منزلاً لعائلة أبو عبدو في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

- 10 شهداء ومفقودين جراء قصف منزل لعائلة الخور في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

- شهيدين وإصابات جراء قصف الاحتلال محيط دوار التعليم شمالي قطاع غزة

- استشهاد (مصطفى عبد الرازق شراب وحسن حمزة شراب) متأثرًين بجروحهما التي أُصيبا بها نتيجة قصف استهدف منزلاً في منطقة المنارة شرق مدينة خان يونس، مساء أمس.

- شهيد في غارة جوية إسرائيلية على عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.