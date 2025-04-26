ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 51،495 شهيد

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم السبت 26-4-2025، عن وصول مستشفيات قطاع غزة 56 شهيد(منهم 7 شهيد انتشال)، و 108 إصابة خلال 24 ساعة الماضية

جاء ذلك خلال التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة .

وقالت الصحة في تصريح صحفي: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

وأوضحت أنه تم ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 51,495 شهيد و 117,524 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

ولفتت الصحة إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (2,111 شهيد، 5,483 اصابة)

وأهابت بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.