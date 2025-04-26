وفد من حماس يصل القاهرة لنقاش ملف التهدئة

فلسطين اليوم

قالت حركة حماس، إن وفداً قيادياً من الحركة برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي لحركة حماس وباقي أعضاء المجلس، خالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، ونزار عوض الله وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الحركة في خبر صحفي، إن الوفد بدأ قبل قليل لقاءاته مع المسؤولين المصريين لبحث رؤية حركة حماس لوقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة بما يتضمن الانسحاب الكامل والإعمار.

وسيبحث الوفد وفق خبر الحركة، تداعيات ما يقوم به الاحتلال من تجويع لشعبنا في غزة وضرورة التحرك العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية وتزويد القطاع باحتياجاته من الغذاء والدواء.

كما سيبحث الوفد جهود تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وبعض التداعيات الفلسطينية الداخلية وسبل التعامل معها.