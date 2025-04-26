استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال شرق نابلس

فلسطين اليوم

استُشهد، اليوم السبت 26 إبريل 2025، شاب متأثرا بجروحه في بلدة بيت فوريك شرق نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر طبية، أن الشاب أحمد نصاصرة (30 عاماً) استُشهد متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو شهرين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت فوريك.

يذكر أن الشاب نصاصرة متزوج ولديه طفل، وكان يرقد في المستشفى العربي التخصصي في نابلس، إذ أعلن الأطباء اليوم استشهاده.