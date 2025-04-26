شروط حماس لإبرام صفقة تبادل وتسليم جميع المحتجزين "الإسرائيليين"

فلسطين اليوم

قال مسؤول في حركة حماس، اليوم السبت 26 إبريل 2025، إن الحركة مستعدة لإبرام صفقة شاملة وإنهاء الحرب على غزة.

ونقلت وكالة "أ ف ب" عن المسؤول في حماس قوله: "إن الحركة مستعدة لصفقة لإنهاء الحرب على غزة، تشمل إطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين دفعة واحدة وهدنة لـ 5 سنوات".

كشف عضو في الوفد المفاوض لحركة حماس، عن أنّ الوفد يزور العاصمة المصرية القاهرة لعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين اليوم السبت 26 إبريل 2025.

وقال المصدر المسؤول في حماس: إنّ المسؤولين المصريين سيُطلعون وفد الحركة على مستجدات مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن "حماس تتعامل بإيجابية مع أيّ مقترح يُفضي إلى اتفاق يوقف الحرب نهائياً، وليس من خلال صفقات جزئية يحقّق الاحتلال الإسرائيلي من خلالها هدفه بتخفيف الضّغط الداخلي، من خلال الإفراج عن عدد من المحتجزين الإسرائيليين".

وشدّد المصدر على أن حماس "تطلع شعبنا على نتائج اللقاءات مع الوسطاء فور الانتهاء منها".

وانهار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي جرى التوصل إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة في 18 مارس الماضي.

وتسببت الحرب التدميرية التي تشنّها "إسرائيل" على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 في استشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 117 ألفاً آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.