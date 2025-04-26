فلسطين اليوم

ينتظر عشاق كرة القدم كلاسيكو ناريا بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا مساء اليوم السبت على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.

قمة اليوم تشعل الإثارة بين الفريقين اللذين التقيا مرارا هذا الموسم في مواجهات ملتهبة رفعت سقف التحدي بينهما إذ يسعى ريال مدريد لتحقيق الانتصار والثأر من برشلونة بعد سلسلة من النتائج السلبية التي عانت منها كتيبته في مواجهات الكلاسيكو الأخيرة.

ويدخل الفريق الكتالوني هذا النهائي بروح معنوية عالية مدفوعا بالنتائج الإيجابية التي يحققها مؤخرا تحت قيادة المدرب الألمانى هانز فليك حيث يطمح "البلوغرانا" إلى إضافة لقب جديد لخزائنه بمعانقة اللقب رقم 32 فى تاريخه من البطولة.

وتأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد مشوار شاق تضمن الانتصار على ريال سوسييداد بنتيجة 5-4 في مجموع الذهاب والإياب، بينما اجتاز برشلونة أتلتيكو مدريد بنفس النتيجة المثيرة ليحجز مقعده في المواجهة النهائية الكبرى التي تعد بمثابة حرب تكتيكية بين الفريقين.

ولم يتبق للريال سوى هذه البطولة على أرض الواقع بعد خسارته للسوبر الإسباني لحساب غريمه، وخروجه من البطولة المفضلة له دوري أبطال أوروبا، واقتراب برشلونة من حسم لقب "الليغا" مع تبقي 5 جولات ليصبح فى مأزق أمام جماهيره الغفيرة إذا لم يتوج باللقب الحادي والعشرين من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وسبق أن تلاقى ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الدور الأول من الموسم الحالي من الدوري الإسباني حيث فاز الفريق الكتالوني بأربعة أهداف دون رد.

وانتشرت تكهنات في الساعات الماضية حول إمكانية انسحاب ريال مدريد من الكلاسيكو بسبب اعتراضه على طاقم التحكيم ومؤتمره الخاص أمس.

ولكن ريال مدريد أصدر بيانا رسميا أكد فيه عدم صحة تلك التقارير الصحفية موضحا أنه سيخوض المباراة دون مشاكل.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وتذاع المباراة عبر قناتي SSC EXTRA 3 HD، SSC5 HD ويتولى مهمة التعليق كل من فهد العتيبي فارس عوض.