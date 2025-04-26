كيف ساعدت "غوغل وميتا" إسرائيل في إبادة غزة؟

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت 26 إبريل 2025، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على نطاق واسع في الحرب على قطاع غزة، ما أثار جدلًا أخلاقيًا عالميًا.

وقالت الصحيفة الأمريكية: "إن التقنيات طورها (الجيش) في (الاستوديو) وهو مركز مشترك بين الوحدة 8200 وجنود احتياط يعملون في شركات تقنية كبرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" و"ميتا".

وشددت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على أن التقينات التي استخدمها جيش الاحتلال في حربه على غزة، تسببت في ارتقاء ضحايا بين المدنيين.

وأضافت، أن جيش الاحتلال طور نموذجاً لغوياً ضخماً لتحليل اللهجات العربية وفهم المزاج العام واستخدم بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لتقييم احتمالات الرد اللبناني من خلال تحليل التعابير المحلية.

واستدركت: "لكن التكنولوجيا لم تكن دقيقة دائمًا إذ أخفق الروبوت أحيانًا في فهم المصطلحات العامية".

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.