فلسطين اليوم

كشف تقارير إسبانية، أن نادي ريال مدريد تلقى عرضا من أحد أبرز الهدافين في أوروبا خلال الساعات الماضية، للانضمام إلى صفوف الفريق الملكي في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة "ديفينسا سنترال" بأن السويدي فيكتور جيوكيريس، مهاجم سبورتينغ لشبونة، الذي يلقب بـ"رونالدو الجديد" بسبب أدائه الاستثنائي هذا الموسم، أبلغ وكلاءه بالتواصل مع إدارة ريال مدريد بناء على طلب مباشر منه.

وأوضحت الشبكة أنه: "رغم الإعجاب الكبير بقدرات جيوكيريس، فإن ريال مدريد يفضل التركيز على تعزيز مراكز أخرى، معتبرا أن خط الهجوم مشبع بالنجوم".

ولفت فيكتور جيوكيريس البالغ من العمر 26 عاما، الأنظار على الساحة الأوروبية هذا الموسم بإحرازه 47 هدفا وتقديمه أكثر من 12 تمريرة حاسمة، ما جعله أحد أكثر اللاعبين طلبا في السوق.

ويرى المهاجم السويدي نفسه مؤهلا لارتداء قميص "الميرينغي" ومع ذلك، يبدو أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، غير متحمس للصفقة بسبب التكلفة الباهظة التي قد تتجاوز 100 مليون يورو، خاصة مع وجود كثافة في خط الهجوم بعد انضمام الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي إندريك.

وتتصدر أندية مثل أرسنال، تشيلسي، ليفربول، ومانشستر يونايتد قائمة الراغبين في ضمه، بينما يبدو أتلتيكو مدريد خيارا مفاجئا في الدوري الإسباني.

لكن العقبة الكبرى تكمن في عقد فيكتور جيوكيريس مع سبورتينغ حتى 2028، ما يجبر الأندية الراغبة على دفع مبالغ خيالية لضمه، خاصة أن النادي البرتغالي يخوض معركة شرسة مع بنفيكا للفوز بالدوري.