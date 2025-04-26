ترامب: ضغطت على نتنياهو لإدخال الغذاء والدواء لأهالي غزة

فلسطين اليوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 26 إبريل 2025، أنه مارس ضغوطاً على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن إدخال المساعدات الإنسانية والدواء إلى قطاع غزة.

وقال ترامب في تصريح صحفي: "خلال مكالمة مع نتنياهو، مارست ضغوطاً عليه لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة".

ويغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، منذ 2 آذار/ مارس الماضي، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.