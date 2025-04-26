"لاءات" رئيس أركان الاحتلال بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت 26 إبريل 2025، عن تفاصيل جلسة "الكابينت" الإسرائيلي، بشأن تطورات الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وشهدت "جلسة الكابينت" وفق قناة "كان" العبرية، نقاشات حادة، بين الوزراء وقادة جيش الاحتلال حول مستقبل الحرب على غزة، وآلية إدخال المساعدات، مُشددة إلى أن رئيس أركان "الجيش" إيال زامير رفض قطعاً أن يتولى الجيش أن يتم توزيع المساعدات بواسطة "الجنود".

كما كشفت القناة العبرية، عن "لاءات" زامير بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة: إذ قال: "لا لتوزيع المساعدات بواسطة (الجيش الإسرائيلي).. لا للتجويع في قطاع غزة.. لا للسماح لحماس بالسيطرة على المساعدات".

ويغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، منذ 2 آذار/ مارس الماضي، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين، وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.