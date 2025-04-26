غالبية الإسرائيليين يرغبون بالتوصل إلى صفقة تبادل و44% يصدقون شهادة "بار"

فلسطين اليوم

أظهر استطلاع للرأس العام الإسرائيلي، اليوم السبت 26 إبريل 2025، أن 64% من الإسرائيليين يعتقدون أنه ينبغي التوصل إلى صفقة تبادل أسرى، حتى لو أدى ذلك إلى إنهاء الحرب على قطاع غزة.

كما بيّن الاستطلاع الذي نشرته القناة "13" العبرية، أن 44% من الإسرائيليين المستطلَعين يصدّقون الإفادة التي قدمها رئيس جهاز الشاباك رونين بار إلى المحكمة العليا بشأن إقالته من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتستعر الاحتجاجات داخل الكيان الإسرائيلي، ضد ائتلاف بنيامين نتنياهو الحكومي، بسبب سياساته بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، ومحاولاته المتكررة لإقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، فضلاً عن محاولة إقالة المستشارة القضائية للحكومة.